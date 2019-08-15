СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета в Подмосковье

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета Airbus A-321 в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По данным следствия, после вылета из аэропорта Жуковский самолет совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Лайнер «Уральских авиалиний» жестко приземлился вскоре после взлета из аэропорта. В оба двигателя лайнера попали птицы, в результате произошло возгорание.

Всего на борту находились 226 пассажиров, их эвакуировали. По данным Росавиации, четверых человек госпитализировали в больницу Жуковского.