Командир аварийно севшего А321 заявил о своей вине перед пассажирами

Командир аварийно севшего А321 заявил о своей вине перед пассажирами

Командир самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, что чувствует себя «немножко виноватым» перед пассажирами, так как не доставил их в Симферополь. Об этом сообщает портал E1.

«Могу сказать, что немножко даже виноват, что так получилось, что не доставил их до места назначения. Хочу пожелать выздоровления тем, кто пострадал, и все-таки не бояться летать», — пояснил он.

Юсупов также сказал, что ушел в отпуск на время следственных действий, касающихся жесткой посадки лайнера в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета, в том числе Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, вернулись в Екатеринбург.