В МЧС сообщили о 74 пострадавших после жесткой посадки A321 в Подмосковье

В МЧС сообщили о 74 пострадавших после жесткой посадки A321 в Подмосковье

За медицинской помощью после жесткой посадки пассажирского самолета Airbus A321 в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковье обратились 74 человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. В числе пострадавших — 19 детей.

«Один человек госпитализирован. Остальные отказались от госпитализации», — добавили в ведомстве.

Самолет «Уральских авиалиний» утром 15 августа выполнял рейс U6178 Жуковский — Симферополь. Вскоре после взлета самолет столкнулся со стаей чаек, произошел отказ силовых установок. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет приземлился в поле примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта. При посадке пилоты не выпускали шасси. Лайнер получил повреждения, как сообщили в «Уральских авиалиниях», восстанавливать его не будут.