Авиакомпания сообщила о будущем севшего в поле Airbus

Самолет A321, совершивший жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, получил повреждения и его не будут восстанавливать. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании-эксплуатанта «Уральские авиалинии».

Причиной жесткой посадки самолета Airbus A321 вскоре после его вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь в авиакомпании ранее называли попадание птиц в оба двигателя. Двигатели получили повреждения и начали работать с перебоями. Пилоты не выпускали шасси при посадке. На фотографиях с места происшествия видны повреждения фюзеляжа.

Лайнер приземлился в поле в Раменском районе Подмосковья. Пассажиры и представители авиакомпании высоко оценили мастерство пилотов: командира экипажа 41-летнего Дамира Юсупова и второго пилота — 23-летнего Георгия Мурзина. При жесткой посадке никто не погиб, однако несколько десятков человек получили травмы. Пилоты будут представлены к госнаградам, об этом уже сообщили в правительстве и Кремле.