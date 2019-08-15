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Macy's $28 (+74,24%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+12,59%) прогноз БКС к 14.08.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
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Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о студенте Высшей школы экономики (ВШЭ) Егоре Жукове, студенте МГТУ им. Баумана Данииле Кононе, безработном Кирилле Жукове и Алексее Миняйло — волонтере штаба юриста ФБК Любови Соболь, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Поддержать Егора Жукова и поручиться за него в суде пришли рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, писатель Дмитрий Быков и актриса Чулпан Хаматова. Рэпер говорил, что готов внести за студента залог в размере 2 млн руб.

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Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно

14 августа суд оставил под арестом Ивана Подкопаева, Владислава Барабанова, Самариддина Раджабова и Сергея Абаничева.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранительных органов во время митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Акция в центре столицы прошла в знак протеста против отказа Мосизбиркома регистрировать на выборы в городскую думу независимых кандидатов. Городские власти не согласовали мероприятие. По оценке МВД, по итогам митинга задержали 1047 человек, проект «ОВД-Инфо» оценил их число в 1373.

Теги: Мосгорсуд, арест, беспорядки, акция протеста
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