Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о студенте Высшей школы экономики (ВШЭ) Егоре Жукове, студенте МГТУ им. Баумана Данииле Кононе, безработном Кирилле Жукове и Алексее Миняйло — волонтере штаба юриста ФБК Любови Соболь, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Поддержать Егора Жукова и поручиться за него в суде пришли рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, писатель Дмитрий Быков и актриса Чулпан Хаматова. Рэпер говорил, что готов внести за студента залог в размере 2 млн руб.

14 августа суд оставил под арестом Ивана Подкопаева, Владислава Барабанова, Самариддина Раджабова и Сергея Абаничева.