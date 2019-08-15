Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Таким образом, судья не удовлетворила жалобу и оставила в силе решение Пресненского суда. Жуков останется под стражей до 27 сентября.

При этом поддержать студента пришли рэпер Oxxxymiron, актриса Чулпан Хаматова и писатель Дмитрий Быков. Музыкант подписал поручительство за Жукова и рассказал, что готов внести за него залог в размере 2 млн руб.

Помимо него за студента поручились Хаматова, журналистка Арина Бородина, юрист ФБК Любовь Соболь и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.