Фигуранта дела об акции 27 июля Барабанова оставили под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Владислава Барабанова — фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В Мосгорсуде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Пресненского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Барабанова. Постановление в части избранной меры пресечения оставлено без изменения, жалоба в его защиту — без удовлетворения», — сообщили РБК в пресс-службе суда. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Подкопаева, Абаничева и Раджабова.

По версии следствия, Барабанов принимал активное участие в акции 27 июля и координировал действия протестующих в Палашевском переулке. На его причастности следователи настаивают, в частности из-за видеозаписи «Наша первая попытка свергнуть власть», размещенной на YouTube-канале «Блог Жукова» (удалена сервисом «за нарушение принципов сообщества YouTube»). Барабанову 22 года, не женат, живет в Нижнем Новгороде. Не учится и не работает. Суд вынес решение о его аресте 5 августа.