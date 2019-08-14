Фигуранта дела об акции 27 июля Барабанова оставили под арестом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,95 +1,02 EUR Бирж. 73,51 +0,97 Brent 58,96 -3,33% USD Нал. 66,34 65,36 EUR Нал. 74,01 72,98 USD ЦБ 65,20 -0,40 EUR ЦБ 72,90 -0,51 EUR/USD 1,1146 -0,0025 BTC/USD Бирж. 10 544,00 -358,00 IMOEX 2 636,59 -1,62% RTSI 1 259,51 -2,95% DJIA 25 787,59 -1,87% Nasdaq 7 845,63 -2,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,58%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,57%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+37,19%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,26%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Интер РАО ЕЭС ₽5,16 (+24,58%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
BRENT $64 (+8,57%) прогноз Bank of America к 30.09.19
JD.com $41,5 (+37,19%) прогноз Jefferies к 13.08.20
Золото $1 600 (+5,26%) прогноз ABN Amro к 31.12.20
CenturyLink $13 (+12,26%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 65,2 (-0,4) Quote, 12:19
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 72,9 (-0,51) Quote, 12:19
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД Политика, 18:06 Старый друг лучше новых двух: зачем тратиться на удержание клиентов Pro, 17:58 В России проведут эксперимент по маркировке кресел-колясок Бизнес, 17:55 Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре Бизнес, 17:51 Фигуранта дела об акции 27 июля Барабанова оставили под арестом Общество, 17:49 Новичка «Спартака» отстранили на три игры за удар вратаря «Динамо» Спорт, 17:46 Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа Общество, 17:44 «Регуляторной гильотиной» сначала отменят устаревшие советские нормы Экономика, 17:42 МЧС предупредило о скорой аномальной жаре в центральных регионах Общество, 17:33 Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин Экономика, 17:22 В WhatsApp на Android появилась функция разблокировки по отпечатку пальца Технологии и медиа, 17:21 Сколько еще будет дешеветь Ethereum: за 2 месяца цена монеты упала на 40% Крипто, 17:21 ВЦИОМ назвал долю считающих себя православными россиян Общество, 17:13 Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах Общество, 17:08
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Фигуранта дела об акции 27 июля Барабанова оставили под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Владислава Барабанова — фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В Мосгорсуде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Пресненского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Барабанова. Постановление в части избранной меры пресечения оставлено без изменения, жалоба в его защиту — без удовлетворения», — сообщили РБК в пресс-службе суда. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Подкопаева, Абаничева и Раджабова.

Общество
Суд оставил под арестом двух фигурантов дела об акции 27 июля в Москве

По версии следствия, Барабанов принимал активное участие в акции 27 июля и координировал действия протестующих в Палашевском переулке. На его причастности следователи настаивают, в частности из-за видеозаписи «Наша первая попытка свергнуть власть», размещенной на YouTube-канале «Блог Жукова» (удалена сервисом «за нарушение принципов сообщества YouTube»). Барабанову 22 года, не женат, живет в Нижнем Новгороде. Не учится и не работает. Суд вынес решение о его аресте 5 августа.

Общество
Арестованные по делу о беспорядках в Москве. Что о них известно

По уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несогласованной акции, состоявшейся 27 июля в Москве, проходят 14 человек, 13 из них арестованы. Еще одного задержанного, режиссера Дмитрия Васильева, страдающего сахарным диабетом, суд арестовывать не стал.

Митингующие выступали в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По разным данным, тогда были задержаны от 1074 до 1373 человек. 13 августа в СПЧ попросили прокуратуру проверить обоснованность возбуждения уголовного дела по акции 27 июля, указав на то, что признаков массовых беспорядков на митинге не было.

Теги: массовые беспорядки, задержанные, арест, новости РБК
Материалы по теме
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовные дела о массовых беспорядках
Политика
Подозреваемого в беспорядках режиссера Васильева отпустили из-под стражи
Общество
Кремль сообщил о внимании Путина к акциям протеста в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter