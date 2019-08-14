Фигуранта дела о массовых беспорядках Подкопаева оставили под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Ивана Подкопаева — первого обвиняемого в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом, он останется в СИЗО до 11 октября, как постановил ранее Пресненский суд Москвы.

Подкопаева задержали в ходе акции 27 июля, участники которой требовали допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, получивших отказ в регистрации. При задержании у Подкопаева нашли молоток, нож, перцовый баллончик и противогаз.

Он объяснил, что найденный у него нож не является холодным оружием, баллончик ему нужен для защиты от бродячих собак, а противогаз и молоток нужны ему были в хозяйственных целях в связи с работой. Адвокат Подкопаева также подчеркивал, что причастность его клиента к массовым беспорядкам в материалах дела не конкретизирована.