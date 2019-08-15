Microsoft объяснила прослушку пользователей

Microsoft ведет сбор голосовых данных для обеспечения и совершенствования работы голосовых сервисов, например, поиска и распознавания голосовых команд, перевода речи и транскрибирования. Об этом говорится в комментарии компании, присланном в распоряжение РБК, после того как стало известно, что производитель ПО собирал записи общения пользователей с переводчиком Skype Translator и голосовым помощником Cortana.

Microsoft «всегда запрашивает разрешение, прежде чем начать сбор или использование данных», отметили в компании. В некоторых случаях для улучшения работы голосовых сервисов компания привлекает сторонних подрядчиков. «При этом мы предпринимаем действия по деидентификации, заключаем соглашения о неразглашении с этими компаниями и их сотрудниками, чтобы защитить конфиденциальность клиентов», — сообщили РБК в корпорации.

В компании заявили, что постоянно работают над обеспечением максимальной прозрачности процессов. В дальнейшем Microsoft намерена «лучше информировать пользователей о том, что в работе с этой информацией иногда могут быть задействованы люди». С этой целью компания обновила положение о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов.

Как стало известно 15 августа, сторонние подрядчики Microsoft прослушивали общение пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator. В обработке данных участвовали живые люди.

В последние несколько месяцев несколько крупных ИТ-компаний признались в прослушивании некоторых сообщений пользователей. В их числе — Apple, Facebook, Google. Как правило, прослушка объясняется стремлением улучшить качество работы голосовых помощников и прочих сервисов. Аудиозаписи предоставляются сторонним подрядчикам, которые не обладают возможностью идентифицировать пользователей. Они расшифровывают данные, проверяя качество работы искусственного интеллекта.