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Технологии и медиа ,  
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Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
В компании заверили, что пользователи, чьи аудиосообщения прослушивались, давали на это согласие. Bloomberg сообщает, что расшифровкой записей занимались сторонние подрядчики, о чем пользователей не информировали
Фото: Amr Alfiky / AP

Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей работой подрядчиков. В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше этого не делают.

В заявлении компании, которое приводит агентство, сказано, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась «более недели назад». В нем также сказано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

«Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых) сообщений искусственным интеллектом Facebook», — объясняет компания.

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Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что многие сторонние подрядчики, которые были заняты расшифровкой голосовых сообщений, были потрясены, поскольку им не говорили, где были записаны эти аудиосообщения, и каким образом они были получены. Работники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, но не знали зачем они их расшифровывают, объясняют источники.

Пи этом, как отмечает агентство, Facebook не сообщала пользователям, что их голосовые сообщения будут прослушиваться третьими лицами.

Политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете» при «отправке сообщений или общении друг с другом». Конкретных упоминаний про аудио нет, замечает Bloomberg.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Facebook Inc., прослушка
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