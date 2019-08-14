Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей

В компании заверили, что пользователи, чьи аудиосообщения прослушивались, давали на это согласие. Bloomberg сообщает, что расшифровкой записей занимались сторонние подрядчики, о чем пользователей не информировали

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Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей работой подрядчиков. В Facebook признали, что расшифровывали сообщения, но заверили, что больше этого не делают.

В заявлении компании, которое приводит агентство, сказано, что расшифровка звуковых сообщений прекратилась «более недели назад». В нем также сказано, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger для Facebook.

«Подрядчики проверяли правильность расшифровки (голосовых) сообщений искусственным интеллектом Facebook», — объясняет компания.

Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что многие сторонние подрядчики, которые были заняты расшифровкой голосовых сообщений, были потрясены, поскольку им не говорили, где были записаны эти аудиосообщения, и каким образом они были получены. Работники слушали разговоры, иногда вульгарного содержания, но не знали зачем они их расшифровывают, объясняют источники.