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Google признала утечку записей голосовых команд пользователей
Часть голосовых команд, которые пользователи Google отдают голосовому помощнику, поступают экспертам компании. Один из специалистов нарушил правила безопасности, из-за чего записи голосов пользователей попали в открытый доступ
Фото: Pilar Olivares / Reuters

Часть записей команд, отдаваемых пользователями голосовому помощнику Google, обрабатывается людьми. Один из экспертов нарушил правила конфиденциальности, из-за чего произошла утечка данных, признал менеджер по продукции компании Дэвид Монсис, чье заявление опубликовано в блоге компании.

По словам Монсиса, Google регулярно работает с экспертами-лингвистами, которые изучают часть записей для того, чтобы лучше распознать отдельные языковые нюансы. Представитель компании подчеркнул, что на обработку отдается не более 0,2% всех аудиозаписей. Голосовой помощник, Google Assistant, отправляет аудио в компанию только в том случае, если пользователь сам обратился к нему с помощью команды «Окей, Google», или нажав кнопку запуска. Однако, признал Монсис, иногда устройство ложно воспринимает как команду посторонние шумы, из-за чего в Google поступают записи, которые пользователь не планировал озвучивать.

Один из экспертов по языку нарушил политику безопасности, в результате чего произошла утечка конфиденциальных данных. Монсис уточнил, что речь идет о записях на голландском языке. «Наши команды по безопасности и конфиденциальности данных работают над этим вопросом, ведется расследование, и мы принимаем меры. Мы проводим полный анализ всех наших мер безопасности в этой области для того, чтобы предотвратить подобные случаи», — сообщил представитель Google.

С еще более масштабной утечкой данных Google столкнулась в ноябре 2018 года: тогда данные 52,5 млн пользователей Google+ попали в распоряжение сторонних разработчиков приложений. Причиной этого стала ошибка в обновлении программного обеспечения. Случай ускорил процесс закрытия соцсети — если до этого компания планировала прекратить ее работу в августе 2019 года, то после утечки ее закрыли в апреле.

Технологии и медиа
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

10 июля стало известно, что более 450 тыс. e-mail и паролей пользователей для входа в онлайн-магазин Ozon попали в открытый доступ. Утечка произошла еще в ноябре 2018 года, однако о взломе компания не сообщала.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Google, голосовые сообщения, утечка
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