В работе поисковой системы Google произошел сбой

Сбой произошел в работе американской поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-сервисов.

Согласно его данным, неполадки в работе начались в ночь на 12 августа. В большинстве случаев проблемы наблюдались при выполнении поискового запроса (82%). Еще 17% пользователей столкнулись с трудностями при авторизации. Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США, России, Нидерландов и латинской Америки.

9 августа произошел сбой в работе сервиса «Авито». С проблемой запуска приложения и посещения сайта столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Омска, Сургута, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.