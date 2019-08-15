Microsoft призналась в прослушке пользователей

Сторонние подрядчики компании прослушивали общение пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator. Ранее прослушку признали в Facebook, Apple, Amazon и Google

Фото: Simon Dawson / Reuters

Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator, сотрудники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов, передает Reuters со ссылкой на представителя Microsoft.

Компания обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов чтобы «внести большую ясность», добавили в Microsoft.

Издание Motherboard обратило внимание, что в информацию о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась следующая фраза: «Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, использующими голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи».

За последние месяцы сразу несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей.Все они объясняют, что это необходимо для улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.