Microsoft призналась в прослушке пользователей

Microsoft собирала записи общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator, сотрудники компании и подрядчики изучают эти данные для улучшения сервисов, передает Reuters со ссылкой на представителя Microsoft.
Компания обновила информацию о конфиденциальности и разделы FAQ своих продуктов чтобы «внести большую ясность», добавили в Microsoft.
Издание Motherboard обратило внимание, что в информацию о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась следующая фраза: «Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, использующими голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи».
За последние месяцы сразу несколько крупных IT-компаний признали, что прослушивают некоторые сообщения своих пользователей.Все они объясняют, что это необходимо для улучшения голосовых ассистентов или других сервисов.