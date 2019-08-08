В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri

Американец обвинил компанию в нарушении неприкосновенности частной жизни. В конце июля один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian, что у них есть доступ к информации, которой пользователи делятся с Siri

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В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri. Об этом пишет Bloomberg.

Американец подал иск в суд округа Северная Калифорния Сан-Хосе. Указывается, что истец является опекуном несовершеннолетнего, который также использует iPhone. Он обвинил Apple в нарушении закона штата о неприкосновенности личной жизни.

В иске отмечается, что в пользовательском соглашении Apple говорится о праве компании записывать команды после слов «Привет, Siri», однако на самом деле помощник можно активировать звуком молнии или поднятием руки.

В конце июля один из подрядчиков Apple рассказал The Guardian, что записи общения пользователей с Siri, которые компания анализирует для совершенствования голосового помощника, зачастую содержат конфиденциальную информацию. По его словам, на некоторых записях звучали адреса клиентов, медицинские назначения, а также, предположительно, информация о наркосделках. Источник издания добавил, что они сопровождались данными о местоположении пользователей и контактах. По его словам, часто записи были сделаны из-за случайной активации Siri.