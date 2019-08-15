Гибралтар освободил капитана и трех членов экипажа иранского танкера

Власти Гибралтара освободили из-под ареста капитана и трех членов экипажа иранского супертанкера Grace 1. Об этом сообщает издание Gibraltar Chronicle со ссылкой на правительство страны.

Сам иранский танкер остается под арестом после поступившего в гибралтарскую прокуратуру запроса от Минюста США на конфискацию судна. Решение об освобождении Grace 1 было отложено до 16:00 по местному времени (17:00 мск) 15 августа, заявил представитель Генеральной прокуратуры страны Джозеф Триай. В настоящий момент нет информации об основаниях для подобного запроса, однако суду сообщили, что речь идет о запросе на оказание взаимной правовой помощи.

Gibraltar Chronicle приводит слова председателя Верховного суда Энтони Дадли, что танкер уже мог бы быть освобожден, если бы властям не поступил запрос американского ведомства.

Шедший под флагом Панамы иранский супертанкер Grace 1 был задержан 4 июля властями Гибралтара за нарушение санкций Европейского союза на поставки нефти в Сирию. Судно перевозило сырую нефть из порта Хаур-Факкан (ОАЭ) на нефтеперерабатывающее предприятие в Сирии. МИД Ирана назвал арест незаконным и вызвал посла Гибралтара.