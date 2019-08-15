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Гибралтар освободил капитана и трех членов экипажа иранского танкера

Власти Гибралтара освободили из-под ареста капитана и трех членов экипажа иранского супертанкера Grace 1. Об этом сообщает издание Gibraltar Chronicle со ссылкой на правительство страны.

Сам иранский танкер остается под арестом после поступившего в гибралтарскую прокуратуру запроса от Минюста США на конфискацию судна. Решение об освобождении Grace 1 было отложено до 16:00 по местному времени (17:00 мск) 15 августа, заявил представитель Генеральной прокуратуры страны Джозеф Триай. В настоящий момент нет информации об основаниях для подобного запроса, однако суду сообщили, что речь идет о запросе на оказание взаимной правовой помощи.

Gibraltar Chronicle приводит слова председателя Верховного суда Энтони Дадли, что танкер уже мог бы быть освобожден, если бы властям не поступил запрос американского ведомства.

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Шедший под флагом Панамы иранский супертанкер Grace 1 был задержан 4 июля властями Гибралтара за нарушение санкций Европейского союза на поставки нефти в Сирию. Судно перевозило сырую нефть из порта Хаур-Факкан (ОАЭ) на нефтеперерабатывающее предприятие в Сирии. МИД Ирана назвал арест незаконным и вызвал посла Гибралтара.

19 июля в Иране по обвинениям в нарушении международного судоходства был задержан британский танкер Stena Imperio. 4 августа Иран также задержал танкер, принадлежащий Ираку.

Теги: Гибралтар, Иран, танкер, Минюст США
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