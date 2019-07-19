На задержанном властями Ирана танкере были граждане России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,06 +0,25 EUR Бирж. 70,68 -0,12 Brent 62,06 +0,44% USD Нал. 63,62 61,44 EUR Нал. 71,62 69,34 USD ЦБ 62,87 +0,04 EUR ЦБ 70,79 +0,19 EUR/USD 1,1214 -0,0059 BTC/USD Бирж. 10 483,00 -128,00 IMOEX 2 700,57 -0,07% RTSI 1 350,69 +0,07% DJIA 27 155,39 -0,25% Nasdaq 8 146,62 -0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $80 (+43,11%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+21,23%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
CVS Health $80 (+43,11%) прогноз Argus Research к 25.02.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
Норникель ₽18 065,2 (+21,23%) прогноз Альфа-Банк к 18.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,51%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
Abbott $94 (+8,9%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 62,87 (+0,04) Quote, 19 июл, 12:15
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 70,79 (+0,19) Quote, 19 июл, 12:15
В ДНР заявили о подрыве на мине грузовика с бойцами батальона «Айдар» Общество, 00:07 В Иране опровергли задержание танкера под либерийским флагом Общество, 19 июл, 23:58 Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов Политика, 19 июл, 23:52 Что нужно, чтобы поездка в Будапешт не ударила по бюджету РБК и ОТП Банк, 19 июл, 23:34 МИД Британии заявил о задержании Ираном двух судов в Ормузском проливе Политика, 19 июл, 23:22 На Украине кафе повесило на дверь наклейку свиньи в цветах флага России Общество, 19 июл, 23:00 На задержанном властями Ирана танкере были граждане России Общество, 19 июл, 22:57 Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе Политика, 19 июл, 22:49 Путин назвал Скрипаля «вышедшим из обоймы» Политика, 19 июл, 22:49 Около Верховной рады задержали дезертира с гранатой Общество, 19 июл, 22:45 Forbes узнал о просьбе Минца разрешить ему тратить более £10 000 в неделю Бизнес, 19 июл, 22:28 Трамп назвал священным потолок госдолга США Политика, 19 июл, 22:19 Во ФСИН назвали образцовой колонию Кокорина и Мамаева Общество, 19 июл, 22:19 Чемпионский бой боксера Курбанова отменили из-за проблем с визой Спорт, 19 июл, 22:02
Общество ,  
0 
На задержанном властями Ирана танкере были граждане России
О том, что в составе экипажа были граждане России, РБК соообщили в компании, владеющей танкером
Фото: Reuters

На танкере Stena Impero, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе, были в том числе и граждане России. Об этом РБК сообщили в компании Stena Bulk, владеющей кораблем.

«Да, россияне есть на борту, я не могу пока сказать, сколько конкретно членов экипажа из России, но в целом у нас смешанная команда из граждан России, Филиппин и Индии», — заявил РБК представитель Stena Bulk.

Агентство ТАСС сообщает, что на борту Stena Imperio в момент задержания танкера находились три гражданина России.

В посольстве России в Иране заявили РБК, что пока не располагают информацией о россиянах на борту судна.

Ранее иранские новостные агентства Isna и Tasnim сообщили о задержании в Ормузском проливе британского танкера, который якобы нарушил международные правила судоходства.

В Лондоне заявили, что всего в Ормузском проливе вечером 19 июля были задержаны два судна: одно под британским флагом, другое под либерийским. Как сообщает Washington Examiner, помимо Stena Impero был также задержан танкер Mesdar.

Там назвали действия иранских властей «неприемлемыми», потребовав от Тегерана обеспечить беспрепятственное движение судов в регионе, сообщает агентство Reuters.

Накануне, 18 июля, патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого был «миллион литров контрабандного топлива». Тегеран не раскрыл, кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он шел, однако на опубликованном позднее видео была видна надпись Riah.

4 июля власти Гибралтара, заморской британской территории, задержали супертанкер Grace, который шел под флагом Панамы в Сирию. Танкер перевозил иранскую нефть, и власти Гибралтара задержали его за нарушение санкций Евросоюза. МИД Ирана назвал задержание незаконным захватом и вызвал британского посла для объяснений.

Авторы: Артем Филипенок, Роман Кирьянов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter