На задержанном властями Ирана танкере были граждане России

О том, что в составе экипажа были граждане России, РБК соообщили в компании, владеющей танкером

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На танкере Stena Impero, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе, были в том числе и граждане России. Об этом РБК сообщили в компании Stena Bulk, владеющей кораблем.

«Да, россияне есть на борту, я не могу пока сказать, сколько конкретно членов экипажа из России, но в целом у нас смешанная команда из граждан России, Филиппин и Индии», — заявил РБК представитель Stena Bulk.

Агентство ТАСС сообщает, что на борту Stena Imperio в момент задержания танкера находились три гражданина России.

В посольстве России в Иране заявили РБК, что пока не располагают информацией о россиянах на борту судна.

Ранее иранские новостные агентства Isna и Tasnim сообщили о задержании в Ормузском проливе британского танкера, который якобы нарушил международные правила судоходства.