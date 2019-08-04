Иран назвал владельца задержанного в Персидском заливе танкера

Танкер, который Иран задержал в Персидском заливе, принадлежит Ираку. Об этом пишет IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В сообщении уточняется, что судно было задержано в нескольких километрах от острова Фарси «в координации» с судебными властями Ирана.

Военные КСИР задержали танкер, шедший под иностранным флагом, 31 июля. Иран утверждает, что судно участвовало в контрабанде (на борту якобы было обнаружено 700 тыс. л топлива) и шло в арабскую страну.

Это второй за месяц подобный инцидент: ранее Иран задержал в Ормузском проливе шедший под британским флагом танкер Stena Impero, причем среди членов экипажа оказались четверо россиян. Тегеран объяснил задержание тем, что судно не соблюдало международные нормы и регламенты судоходства, а именно столкнулось с рыболовецким судном и не отреагировало на сигнал бедствия.