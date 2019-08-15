Адвокат заявил о новых обвинениях в адрес Атамбаева

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще два обвинения, которые касаются его дома в селе Кой-Таш. Об этом Kaktus Media сообщил адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев.

Юрист пояснил, что одно дело связано с незаконным приобретением земельного участка, а второе — с незаконной выдачей в аренду земельного участка в Кой-Таше. «Тут просто дело выделили в два производства, и все», — пояснил Слесарев.

Атамбаева задержали 8 августа в ходе спецоперации. Он был арестован до 26 августа. После задержания ему предъявили обвинение по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Позднее ему предъявили обвинения еще по двум делам — о модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретении здания «Форума», где располагается офис его партии.