В Германии полиция обнаружила коврик со следами крови пропавших россиянок

В Германии полиция обнаружила в лесу коврик со следами крови пропавших в Мюнхене россиянок. Об этом сообщает TZ.

Его нашли в лесу неподалеку от второй квартиры семьи. Судебно-медицинская экспертиза показала, что кровь принадлежит россиянкам. Как предполагает полиция, женщины мертвы. В вероятном убийстве подозревают мужа женщины. Он арестован, при этом не дает показаний.

Полиция сосредоточила поиск в лесу неподалеку от квартиры семьи. По версии следствия, мужчина мог спрятать в нем тела. В поиске женщин принимают участие более 650 человек, задействованы вертолеты, дайверы и служебные собаки. Как сообщает издание, есть свидетель, который видел в лесу некоторое время назад один из автомобилей семьи.

Сейчас немецкая прокуратура сотрудничает с российскими властями, надеясь больше узнать о семье.