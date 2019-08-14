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В Германии полиция обнаружила коврик со следами крови пропавших россиянок

В Германии полиция обнаружила в лесу коврик со следами крови пропавших в Мюнхене россиянок. Об этом сообщает TZ.

Его нашли в лесу неподалеку от второй квартиры семьи. Судебно-медицинская экспертиза показала, что кровь принадлежит россиянкам. Как предполагает полиция, женщины мертвы. В вероятном убийстве подозревают мужа женщины. Он арестован, при этом не дает показаний.

Полиция сосредоточила поиск в лесу неподалеку от квартиры семьи. По версии следствия, мужчина мог спрятать в нем тела. В поиске женщин принимают участие более 650 человек, задействованы вертолеты, дайверы и служебные собаки. Как сообщает издание, есть свидетель, который видел в лесу некоторое время назад один из автомобилей семьи.

Сейчас немецкая прокуратура сотрудничает с российскими властями, надеясь больше узнать о семье.

Общество
СМИ узнали о версии полиции об убийстве двух россиянок в Мюнхене

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Германии.

Две россиянки, 41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь, пропали в середине июля в Германии, было заведено уголовное дело. Позже стало известно, что речь может идти об убийстве. По данным Bild, в Мюнхене живут бывший муж женщины и ее нынешний супруг. Ее отец живет в Москве, каждые два месяца она его навещает и связывается с ним по телефону каждый день. Однако с 12 июля никаких вестей от нее не было. Вероятность того, что мать с дочерью покинули Германию, полиция исключает, поскольку их паспорта были найдены в квартире, где они жили. К изучению обстоятельств их пропажи подключилось генконсульство России в Мюнхене.

Теги: Германия, убийство, россияне, новости РБК
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В Германии завели уголовное дело из-за пропажи двух россиянок
Общество
СМИ узнали о версии полиции об убийстве двух россиянок в Мюнхене
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