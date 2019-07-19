СМИ узнали о версии полиции об убийстве двух россиянок в Мюнхене

Две россиянки, пропавшие накануне в Мюнхене, могли быть убиты. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Bild.

По данным Bild, расследование пропажи двух женщин передано в отдел по расследованию убийств.

Представитель полиции сообщил изданию только то, что «общие обстоятельства дела вызывают подозрение о том, что речь может идти о насильственном преступлении».

Две россиянки, Мария и Татьяна Г., пропали еще 13 июля. Накануне стало известно, что их делом занялась полиция. По данным Bild, в Мюнхене живут бывший муж Марии и ее нынешний супруг. Ее отец живет в Москве, каждые два месяца она его навещает и связывается с ним по телефону каждый день. Однако с 12 июля никаких вестей от нее не было. Вероятность того, что Мария и Татьяна покинули Германию, полиция исключает, поскольку их паспорта были найдены в квартире, где они жили. К изучению обстоятельств их пропажи подключилось генконсульство России в Мюнхене.