Общество , 18 июл, 19:16
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В Германии завели уголовное дело из-за пропажи двух россиянок
По данным посольства России в Германии, обе женщины исчезли в Мюнхене
Немецкая полиция завела уголовное дело в связи с пропажей в Мюнхене двух гражданок России. В сообщении российского посольства в Германии говорится, что женщины, которых зовут Мария и Татьяна Г., исчезли еще 13 июля.
В настоящее время выяснением обстоятельств ЧП занимается генеральное консульство России в Мюнхене.
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