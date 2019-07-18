В Германии завели уголовное дело из-за пропажи двух россиянок

В Германии завели уголовное дело из-за пропажи двух россиянок

По данным посольства России в Германии, обе женщины исчезли в Мюнхене

Фото: Andreas Arnold / Bloomberg

Немецкая полиция завела уголовное дело в связи с пропажей в Мюнхене двух гражданок России. В сообщении российского посольства в Германии говорится, что женщины, которых зовут Мария и Татьяна Г., исчезли еще 13 июля.

В настоящее время выяснением обстоятельств ЧП занимается генеральное консульство России в Мюнхене.

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