Муниципального депутата Янкаускаса арестовали в третий раз за три недели

Муниципального депутата Янкаускаса арестовали в третий раз за три недели

Зюзинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата Константина Янкаускаса на девять суток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Зюзинским районным судом рассмотрен административный материал в отношении Янкаускаса Константина Стасисовича по ст. 20.2, ч. 2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления)», — говорится в сообщении.

Янкаускаса задержали накануне вечером после того, как он вышел из спецприемника из-под второго подряд административного ареста по этой же статье.

27 июля Константин Янкаускас был задержан полицией в Столешниковом переулке в центре Москвы во время несанкционированного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, одним из которых он является. Спустя два дня суд признал его виновным в организации несогласованного митинга и арестовал на семь суток.