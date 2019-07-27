На митинге задержали участника выборов в Мосгордуму Янкаускаса

На несогласованном митинге в центре Москвы задержали муниципального депутата Константина Янкаускаса. Об этом он сам сообщил РБК.

«[Везут] в отдел полиции по району Южное Бутово. В Столешниковом переулке [задержали], специально людей загнали в тупик, началась давка, меня выхватили. Ничего не сказали. Несмотря на то что я действующий депутат, они мне ничего не показывали, не давали пользоваться некоторое время телефоном», — сообщил он.

Янкаускас — один из немногих политиков и участников выборов в Мосгордуму, кто доехал до митинга. До акции также смогли добраться Елена Русакова, Дмитрий Клочков и Сергей Митрохин. Шестеро не допущенных к выборам кандидатов от оппозиции — Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Илья Яшин, Александр Соловьев и Любовь Соболь.

Согласно официальным данным ГУ МВД по Москве, на акции были задержаны 295 человек. «ОВД-Инфо» сообщает о том, что к 16:10 задержаны 435 человек.