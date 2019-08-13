Депутата Янкаускаса в третий раз задержали после второго подряд ареста

Муниципальный депутат Константин Янкаускас, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, был задержан на территории спецприемника сразу после выхода из-под второго подряд административного ареста. Об этом сообщается на его странице в Twitter, которую ведет его команда.

В сообщении отмечается, что Янкаускаса повезли в ОВД «Южное Бутово». Позднее его жена со ссылкой на адвоката депутата сообщила в Facebook, что в отношении Янкаускаса оформляют протокол по «части 2».

Речь может идти о ч. 2 ст. 20.2 КоАП России (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), которая в том числе предполагает арест до 10 суток. Именно по этой статье депутат был арестован на 10 суток 5 августа — через два дня, после того как его аналогично задержали на выходе из спецприемника. В первый раз Янкаускас отбывал арест в семь суток за организацию несанкционированной акции в Москве 27 июля.