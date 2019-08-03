Муниципального депутата Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас был задержан сразу после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест. Видео задержания на своей странице в Twitter опубликовала глава штаба другого кандидата, Любови Соболь, Ольга Чезаре.

На кадрах видно, как Янкаускас выходит за ворота спецприемника, после чего рядом с ним появляются несколько полицейских, которые хватают муниципального депутата и сажают его в штатский автомобиль.

Муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас был арестован на семь суток за организацию несанкционированной акции в Москве 27 июля. Его задержали на ней же. Ранее Мосгоризбирком отказал политику в регистрации на выборы в Мосгордуму, сославшись на превышение им максимально возможного количества забракованных подписей.