Суд арестовал муниципального депутата Янкаускаса на 10 суток

Зюзинский районный суд арестовал муниципального депутата Константина Янкаускаса на десять суток. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Асият Ахмедова.

«Да, сегодня огласили [приговор]. 10 суток [административного ареста]. По той статье, которая у него в прошлый раз была, — ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Постановление выносила судья Мария Ларкина», — сказала Ахмедова.

3 августа Янкаускаса задержали сразу после его выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест. Жена депутата сообщила, что его обвиняют в призыве на несанкционированную акцию 14 июля на Пушкинской площади.

29 июля Зюзинский суд признал Янкаускаса виновным в организации несогласованного митинга 27 июля и арестовал его на семь суток. Ранее Мосгоризбирком отказал ему в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за большого количества бракованных подписей.