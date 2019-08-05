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ТГК-1 ₽0,013 (+26,63%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
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Суд арестовал муниципального депутата Янкаускаса на 10 суток

Зюзинский районный суд арестовал муниципального депутата Константина Янкаускаса на десять суток. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Асият Ахмедова.

«Да, сегодня огласили [приговор]. 10 суток [административного ареста]. По той статье, которая у него в прошлый раз была, — ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Постановление выносила судья Мария Ларкина», — сказала Ахмедова.

3 августа Янкаускаса задержали сразу после его выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест. Жена депутата сообщила, что его обвиняют в призыве на несанкционированную акцию 14 июля на Пушкинской площади.

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29 июля Зюзинский суд признал Янкаускаса виновным в организации несогласованного митинга 27 июля и арестовал его на семь суток. Ранее Мосгоризбирком отказал ему в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму из-за большого количества бракованных подписей.

14 июля прошла первая акция протеста, связанная с недопуском ряда независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Мероприятие не было согласовано, организаторы анонсировали ее как встречу с избирателями. По данным полиции, к мэрии и Мосгоризбиркому вышли около тысячи человек. В ходе акции, по разным данным, задержали от 25 до 38 человек.

Теги: Константин Янкаускас, выборы в Мосгордуму, новости РБК, арест
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