Суд оставил под арестом двух фигурантов дела об акции 27 июля в Москве

Суд оставил под арестом двух фигурантов дела об акции 27 июля в Москве

Мосгорсуд отклонил жалобы на арест Сергея Абаничева и Самариддина Раджабова, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре столицы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Решение Пресненского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест Ивана Подкопаева, который также является обвиняемым в участии в беспорядках на митинге.

По уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несогласованной акции, которая прошла 27 июля в Москве, проходят 14 человек, 13 из них арестованы. Еще одного задержанного, режиссера Дмитрия Васильева, страдающего сахарным диабетом, суд арестовывать не стал.