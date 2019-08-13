Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовные дела о массовых беспорядках

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов направил письмо генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В письме Федотов отметил, что ряд членов совета высказали обоснованные сомнения в проведении процессуальной проверки после возбуждения уголовного дела. Признаков преступления, предусмотренных ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), в действиях участников акции не было выявлено.

Несогласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве 27 июля. Мероприятие сопровождалось массовым задержанием участников. Число задержанных превысило 1 тыс. человек.

После акции Следственный комитет завел три уголовных дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти. Первое обвинение по этой статье было предъявлено Евгению Коваленко, который бросил урну в сторону сотрудников Росгвардии, от чего пострадал один из бойцов ОМОНа. Другие два дела связаны с распылением перцового газа и с тем, что в сторону бойцов Росгвардии бросили кусок бордюра. Максимальное наказание по ст. 318 УК при отсутствии опасности для жизни и здоровья составляет пять лет лишения свободы. За опасное для жизни насилие грозит до десяти лет. В общей сложности в рамках дела арестованы 13 человек.