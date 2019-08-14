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Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщает литовское издание Delfi.

Меркель подчеркнула, что официальный Берлин испытывает сожаление из-за нарушения Россией договора об РСМД. При этом она отметила, что Германия продолжит работу с партнерами по НАТО для того, чтобы предотвратить гонку вооружений.

Науседа, в свою очередь, отметил важность присутутствия немецких войск в Литве в рамках совместной миссии стран НАТО.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенном Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

Как отмечает немецкий телеканал RTL, Меркель на встрече с Науседом вновь прослушала гимн на официальной встрече на высшем уровне сидя. При этом встреча проходила на второй день после выхода канцлера из отпуска.

В видеоролике показано, как канцлер ФРГ и президент Литвы садятся на заранее приготовленные для них стулья, после чего начинает играть гимн. Как правило, это часть церемонии проходит стоя. Ранее Меркель уже прослушивала гимны сидя во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Протокол церемонии был специально изменен по причине ухудшившегося здоровья канцлера.

Впервые Меркель испытала приступ дрожи на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Случаи недомогания повторились во время переговоров с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером и встречи премьер-министром Финляндии Антти Ринне,

По данным журнала Spiegel, приступы у Меркель случаются тогда, когда ей приходится долго стоять неподвижно. Сама канцлер заверяла общественность в отсутствии у нее проблем со здоровьем.

Теги: Ангела Меркель, Германия, Литва, Здоровье, протокол
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