Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщает литовское издание Delfi.

Меркель подчеркнула, что официальный Берлин испытывает сожаление из-за нарушения Россией договора об РСМД. При этом она отметила, что Германия продолжит работу с партнерами по НАТО для того, чтобы предотвратить гонку вооружений.

Науседа, в свою очередь, отметил важность присутутствия немецких войск в Литве в рамках совместной миссии стран НАТО.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенном Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении его условий.

Как отмечает немецкий телеканал RTL, Меркель на встрече с Науседом вновь прослушала гимн на официальной встрече на высшем уровне сидя. При этом встреча проходила на второй день после выхода канцлера из отпуска.