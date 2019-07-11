Меркель сидя прослушала гимн на очередной встрече на высшем уровне

Протокол церемонии исполнения гимнов на встрече Меркель с премьер-министром Дании Метте Фредериксен специально изменили незадолго до начала, пишет издание Bild. Обычно во время официальных мероприятий гимны слушают стоя

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на официальной встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине выслушала гимн сидя. Об этом сообщает Die Welt.

Издание опубликовало видеозапись, на которой видно, как датский премьер выходит из автомобиля и ее встречает Меркель. Канцлер ведет Фредериксен на площадку, где стоят главы разных ведомств ФРГ, представляет их своей гостье, а после этого обе садятся перед военным оркестром и слушают гимны Германии и Дании. Обычно эта часть церемонии проходит стоя. Bild указывает, что протокол мероприятия изменили перед началом приема и на площадке установили два белых стула.

Днем ранее у Меркель случился уже третий по счету приступ дрожи, это произошло во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. До этого канцлера била крупная дрожь во время переговоров с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером и с главой Украины Владимиром Зеленским. Журнал Spiegel указывал, что приступы у Меркель случаются тогда, когда приходится долго стоять. Сама канцлер заверяла общественность, что у нее нет проблем со здоровьем.