Китай не пустил в Гонконг два корабля ВС США

Китай не пустил в Гонконг два корабля ВС США

Китай не предоставил ВМС США разрешение на заход в порт Гонконга двум американским военным кораблям, сообщает Bloomberg.

По словам заместителя официального представителя Тихоокеанского флота ВМС США Нейта Кристенсена, власти Китая отклонили запрос на заход в порт Гонконга ракетного крейсера Lake Erie и десантного корабля Green Bay. «Корабли ВМС США на протяжении долгого времени посещали порта Гонконга, и мы ожидаем возобновления этой практики», — сообщил чиновник. Вопросы о причинах отказа Кристенсен переадресовал китайской стороне.

Во вторник президент США Дональд Трамп со ссылкой на данные американской разведки написал на своей странице в Twitter, что Китай стягивает войска к границе с Гонконгом.

В последний раз Пекин отказывал военному кораблю ВМС США (USS «The Wasp») в посещении гонконгского порта в сентябре прошлого года, вскоре после того как США ввели против Китая санкции за покупку истребителей Су-35 и комплексов С-400.