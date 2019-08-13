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Общество ,  
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Полиция Гонконга применила против протестующих перцовые баллончики

Полиция применила перцовые баллончики и дубинки для разгона демонстрантов, которые заняли здание Международного аэропорта в Гонконге, сообщает South China Morning Post.

Разгон начался после того, как протестующие напали на молодого человека. Китайское издание Global Times сообщало, что это был их корреспондент. В его рюкзаке демонстранты обнаружили футболку с надписью «Я люблю полицию Гонконга». Они избили и связали молодого человека. Сообщалось также, что он потерял сознание.

Как пишет South China Morning Post, демонстранты утверждали, что мужчина был агентом материкового Китая и работал под прикрытием. Протестующие долго не пускали врачей к нему, а потом выбили стекла у полицейских машин, когда сотрудники правоохранительных органов помогали скорой выехать с территории аэропорта, отмечает издание. Позже, как сообщило Associated Press, большинство протестующих и сотрудников полиции покинули здание аэропорта.

Политика
Трамп сообщил о стягивании Китаем войск к Гонконгу

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что, по данным разведки США, власти Китая стягивают войска к границе Гонконга.

Протестующие занимали здание аэропорта с 12 августа. После этого там отменили рейсы до конца понедельника. Сообщалось, что демонстранты мешали пассажирам регистрироваться и проходить досмотр. На следующий день ситуация повторилась. Всем пассажирам рекомендовали покинуть здание аэропорта.

Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за захвата здания протестующими

Протестные акции проходят в Гонконге с начала июня. Их участники выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых материковому Китаю. Первая многотысячная акция протеста прошла 12 июня, через четыре дня на улицы вышли около 2 млн жителей Гонконга, и с тех пор акции проходят регулярно. Последняя состоялась 10 августа.

В результате протестов власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта об экстрадиции и пообещали учитывать мнение граждан. Глава администрации Кэрри Лэм называла документ мертвым. Однако акции продолжились.

Теги: Гонконг, массовые протесты, столкновения с полицией
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