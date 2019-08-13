Полиция Гонконга применила против протестующих перцовые баллончики

Полиция применила перцовые баллончики и дубинки для разгона демонстрантов, которые заняли здание Международного аэропорта в Гонконге, сообщает South China Morning Post.

Разгон начался после того, как протестующие напали на молодого человека. Китайское издание Global Times сообщало, что это был их корреспондент. В его рюкзаке демонстранты обнаружили футболку с надписью «Я люблю полицию Гонконга». Они избили и связали молодого человека. Сообщалось также, что он потерял сознание.

Как пишет South China Morning Post, демонстранты утверждали, что мужчина был агентом материкового Китая и работал под прикрытием. Протестующие долго не пускали врачей к нему, а потом выбили стекла у полицейских машин, когда сотрудники правоохранительных органов помогали скорой выехать с территории аэропорта, отмечает издание. Позже, как сообщило Associated Press, большинство протестующих и сотрудников полиции покинули здание аэропорта.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что, по данным разведки США, власти Китая стягивают войска к границе Гонконга.