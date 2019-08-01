Трамп объявил Китаю о новых пошлинах во время переговоров

Трамп объявил Китаю о новых пошлинах во время переговоров

По словам Трампа, Китай не выполнил ряд взятых на себя обязательств и США введут новые пошлины уже в сентябре. Переговоры по торговой сделке президент считает конструктивными и ждет продолжения диалога

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Президент США Дональд Трамп сообщил в Twiter, что с 1 сентября Вашингтон введет новые пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд.

«Переговоры по торговле продолжаются, и во время этих переговоров США начнут с 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары и продукты стоимостью $300 млрд, которые идут в нашу страну из Китая», — написал Трамп и добавил, что новые пошлины не коснутся товаров на $250 млрд, в отношении которых действует тариф в 25%.

По словам Трампа, американская делегация только что вернулась с переговоров с китайской стороной, прошедший диалог президент назвал конструктивным. Однако президент США выразил сожаление в связи с желанием Пекина добиться изменения условий торговой сделки. «Мы думали, что договорились с Китаем три месяца назад», — заявил Трамп.

Китай, утверждает президент США, обязался закупить сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, но так и не сделал этого. Трамп также заявил, что лидер КНР Си Цзиньпинь обещал прекратить продажу в США фентанила, опиоидного анальгетика. «Этого так и не произошло, и многие американцы продолжают умирать», — продолжил президент.