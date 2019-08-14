Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек

Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек

Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае достигло 40 человек. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель минздрава региона Зоя Масленникова.

Она добавила, что восемь человек находятся в больницах, а 31 пострадавший лечится амбулаторно. Ранее сообщалось о 33 получивших ранения.

Взрывы произошли на военном складе близ села Каменка в начале августа. Первая серия случилась 5 августа из-за возгорания пороховых складов, а вторая 9 августа — из-за молнии, попавшей в стеллаж с боеприпасами. Окончательно пожар на складе потушили 11 августа.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Каменке до 13 августа. Жителей окрестных населенных пунктов эвакуировали, но впоследствии власти разрешили им вернуться в дома. Командующий войсками ЦФО Александр Лапин отмечал, что военный склад планируют расформировать до 1 июля 2020 года.