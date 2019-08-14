Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек

Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае достигло 40 человек. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель минздрава региона Зоя Масленникова.
Она добавила, что восемь человек находятся в больницах, а 31 пострадавший лечится амбулаторно. Ранее сообщалось о 33 получивших ранения.
Взрывы произошли на военном складе близ села Каменка в начале августа. Первая серия случилась 5 августа из-за возгорания пороховых складов, а вторая 9 августа — из-за молнии, попавшей в стеллаж с боеприпасами. Окончательно пожар на складе потушили 11 августа.
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Каменке до 13 августа. Жителей окрестных населенных пунктов эвакуировали, но впоследствии власти разрешили им вернуться в дома. Командующий войсками ЦФО Александр Лапин отмечал, что военный склад планируют расформировать до 1 июля 2020 года.