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AMD $43 (+27,37%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
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Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском увеличилось до 33

В Красноярском крае общее число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части в Ачинском районе достигло 33 человек, сообщается на сайте регионального минздрава. Ранее в экстренных службах города говорили о 30 пострадавших.

При первой волне взрывов 5 августа пострадали 15 человек, один погиб. Госпитализированы в состоянии средней степени тяжести тогда были шесть человек.

Через четыре дня во время разминирования произошла новая волна взрывов. По данным на утро 12 августа, за медицинской помощью обратились 18 человек. Детей среди них нет. Госпитализация потребовалась семерым.

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Под Ачинском ликвидировали пожар на военных складах

Окончательно потушить пожар на складах удалось лишь 11 августа.

Теги: взрыв, пострадавшие, Красноярский край
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Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
Общество
Под Ачинском ликвидировали пожар на военных складах
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