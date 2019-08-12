Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском увеличилось до 33

Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском увеличилось до 33

В Красноярском крае общее число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части в Ачинском районе достигло 33 человек, сообщается на сайте регионального минздрава. Ранее в экстренных службах города говорили о 30 пострадавших.

При первой волне взрывов 5 августа пострадали 15 человек, один погиб. Госпитализированы в состоянии средней степени тяжести тогда были шесть человек.

Через четыре дня во время разминирования произошла новая волна взрывов. По данным на утро 12 августа, за медицинской помощью обратились 18 человек. Детей среди них нет. Госпитализация потребовалась семерым.

Окончательно потушить пожар на складах удалось лишь 11 августа.