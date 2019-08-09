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Очевидцы сообщили о ситуации под Ачинском после новых взрывов на арсенале
В селе Каменка проходит эвакуация. Это ближайший к воинской части, где расположен склад боеприпасов, населенный пункт. Местные жители слышали сильные хлопки, ударная волна повредила гаражи, здания школы и детского сада
Фото: achpod / VK

Жители села Каменка Ачинского района Красноярского края, неподалеку от которого на территории воинской части снова произошли взрывы, рассказали РБК о том, что произошло, а также об обстановке в населенном пункте.

По словам местного жителя Андрея, в 6 часов утра по местному времени (в 02:00 мск 9 августа) прогремел такой взрыв, что качнуло его дом. «Весь день рвались снаряды, часов до трех—пяти. Каменку сейчас эвакуируют. Около 6–8 часов вечера был еще мощный взрыв», — сказал он.

Виталий Костенко рассказал, что почувствовал сильный взрыв примерно в 19:00 (15:00 мск). Следом за ним произошли еще два хлопка. Из-за взрывов были повреждены здания поселковой школы, детского сада и общежития.

«Была гроза, как я понял, молния туда попала. Мы с женой побежали в гараж, сели в машину, хотели переждать — это уже пятая эвакуация, мы устали постоянно уезжать. 5 августа у нас вылетело одно стекло, сегодня выбило еще два окна. Сирены об эвакуации не было, но военная полиция ездила, кричали в рупор, что нужно эвакуироваться», — сказал он.

Андрей Ильиных, который также проживает в Каменке, в свою очередь, заявил, что слышал не менее четырех взрывов. «Обстановка напряженная, люди ходят, обсуждают все это. Соцсети местные все уже «затерли до дыр», от каждого шороха паника начинается, люди пишут, что опять бомбы взрываются», — отметил он.

Еще одна жительница Каменки, которая попросила об анонимности, рассказала, что все опасные для Ачинска боеприпасы вывезли еще 5 августа, в понедельник, когда на складе произошел сильный пожар. «Но в Каменке продолжается угроза, так как уже снова происходят неконтролируемые взрывы, их постоянно отчетливо слышно. В сторону Каменки едут пожарные и реанимация», — добавила она.

Местная жительница Анна, со слов своего супруга, сказала, что все произошло из-за грозы, «громоотвод был поврежден, молния попала в снаряд».

Главный редактор местного телеканала «Оса» Наталья Сусанина в разговоре с BFM также отметила, что, по неофициальным данным, в склады на территории воинской части попала молния.

«У нас есть видео корреспондента, как осколками пробило все четыре колеса у машины, и это не единственная машина, которая выезжала из Каменки. Есть очевидцы, которым пробило лобовое стекло в машине — не знаю, снарядом или осколком. <...> Поэтому мы сидим и не верим своим глазам», — поделилась Сусанина.

Общество
На складе под Ачинском спустя четыре дня прогремели новые взрывы

Новые взрывы произошли на военном арсенале под Каменкой спустя четыре дня после крупного пожара. В начале недели, 5 августа, там загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Минобороны называло причиной пожара человеческий фактор. В результате происшествия умер один человек, восемь получили травмы различной степени тяжести.

От новых взрывов пострадали девять человек, четверо из них уже госпитализированы. Ачинская администрация начала эвакуировать жителей Каменки, для этого в населенный пункт направили 11 автобусов. Причиной новых взрывов, согласно данным Центрального военного округа, стали удары молнии в боеприпасы.

Авторы: Анна Трунина, Роман Кирьянов, Любовь Порываева
Теги: Красноярский край, военный склад, взрыв
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