Очевидцы сообщили о ситуации под Ачинском после новых взрывов на арсенале

Очевидцы сообщили о ситуации под Ачинском после новых взрывов на арсенале

В селе Каменка проходит эвакуация. Это ближайший к воинской части, где расположен склад боеприпасов, населенный пункт. Местные жители слышали сильные хлопки, ударная волна повредила гаражи, здания школы и детского сада

Фото: achpod / VK

Жители села Каменка Ачинского района Красноярского края, неподалеку от которого на территории воинской части снова произошли взрывы, рассказали РБК о том, что произошло, а также об обстановке в населенном пункте.

По словам местного жителя Андрея, в 6 часов утра по местному времени (в 02:00 мск 9 августа) прогремел такой взрыв, что качнуло его дом. «Весь день рвались снаряды, часов до трех—пяти. Каменку сейчас эвакуируют. Около 6–8 часов вечера был еще мощный взрыв», — сказал он.

Виталий Костенко рассказал, что почувствовал сильный взрыв примерно в 19:00 (15:00 мск). Следом за ним произошли еще два хлопка. Из-за взрывов были повреждены здания поселковой школы, детского сада и общежития.

«Была гроза, как я понял, молния туда попала. Мы с женой побежали в гараж, сели в машину, хотели переждать — это уже пятая эвакуация, мы устали постоянно уезжать. 5 августа у нас вылетело одно стекло, сегодня выбило еще два окна. Сирены об эвакуации не было, но военная полиция ездила, кричали в рупор, что нужно эвакуироваться», — сказал он.