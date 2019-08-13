Эвакуированным под Ачинском из-за взрывов разрешили вернуться в свои дома

Эвакуированным под Ачинском из-за взрывов разрешили вернуться в свои дома

Жителям села Каменка в Красноярском крае, где на минувшей неделе произошла серия взрывов на военном складе, разрешили вернуться в свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ачинского района Евгения Розанчугова.

«Режим ЧС не снят, но доступ жителям открыт», — сказал он.

Первые взрывы произошли на складе в воинской части неподалеку от Каменки 5 августа. Пожар потушили только на следующий день. Все населенные пункты, расположенные в радиусе 20 км, эвакуировали. Новые взрывы произошли 9 августа.

По официальным данным, первую серию спровоцировало возгорание пороховых складов, вторую — попавшая в стеллаж с припасами молния. Окончательно потушить возникший в результате пожар удалось 11 августа. В результате взрывов один человек погиб, 33 человека получили травмы.