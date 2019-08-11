Под Ачинском ликвидировали пожар на военных складах

Пожар, возникший после взрывов на военных складах под городом Ачинск (Красноярский край), ликвидирован. Об этом заявил глава регионального ГУ МЧС Игорь Лисин, передает ТАСС.

Он отметил, что на территории складов работы продолжаются, так как необходимо убедиться «в полной безопаcности». Также были завершены мероприятия по разминированию проходящей рядом железной дороги (движение поездов в этом районе было приостановлено).

5 августа на складах с боеприпасами под Ачинском произошло несколько взрывов. В результате один человек погиб и 8 пострадали. 9 августа взрывы возобновились из-за попадания молнии в стеллаж с боеприпасами. ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что, по уточненным данным, после второго инцидента медицинская помощь была оказана 16 пострадавшим. В Ачинском районе введен режим ЧС.