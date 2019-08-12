Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов

Арсенал под Ачинском в Красноярском крае будет расформирован после серии взрывов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на командующего войсками ЦФО Александра Лапина.

Согласно плану, полное расформирование склада и вывоз боеприпасов должны быть завершены до 1 июля 2020 года. Лапин уточнил, что непригодные припасы будут утилизированы, а пригодные отправятся на другие склады. «Территория склада будет полностью очищена и безопасна», — заверил военный.

После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года. В ведомстве отмечали, что арсенал в Ачинском районе — один из старейших действующих арсеналов в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил.

5 и 9 августа на складе в селе Каменка под Ачинском произошли две волны взрывов, в которых один человек погиб и несколько десятков пострадали. По официальным данным, первую серию спровоцировало возгорание пороховых складов, вторую — попавшая в стеллаж с припасами молния. Окончательно потушить возникший в результате пожар удалось 11 августа. До 13 августа в населенном пункте действует режим ЧС.