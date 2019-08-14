Суд отклонил жалобу Evison на немедленную продажу акций банка «Восточный»

Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске отклонил жалобу компании Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok) на немедленную продажу 9,99% акций банка «Восточный». Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу — без удовлетворения (ст. 272 АПК)», — говорится в сообщении.

В середине июня фонд Baring Vostok передал передал 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна «Финвижн». Соответствующее решение ранее принял Арбитражный суд Амурской области. При этом «Финвижн» заплатила за пакет акций 750 млн руб.

Evison Holdings владела 51,6% акций банка. После передачи почти 10% «Восточного» фонд Baring Vostok, основателем которого является американский инвестор Майкл Калви, утратил контроль над банком.