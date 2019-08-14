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ОГК-2 ₽0,59 (+18,47%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Суд отклонил жалобу Evison на немедленную продажу акций банка «Восточный»

Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске отклонил жалобу компании Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok) на немедленную продажу 9,99% акций банка «Восточный». Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу — без удовлетворения (ст. 272 АПК)», — говорится в сообщении.

В середине июня фонд Baring Vostok передал передал 9,99% акций банка «Восточный» компании Артема Аветисяна «Финвижн». Соответствующее решение ранее принял Арбитражный суд Амурской области. При этом «Финвижн» заплатила за пакет акций 750 млн руб.

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Evison Holdings владела 51,6% акций банка. После передачи почти 10% «Восточного» фонд Baring Vostok, основателем которого является американский инвестор Майкл Калви, утратил контроль над банком.

При этом в конце июля банк «Восточный» подал иск в Арбитражный суд Амурской области об аресте доли фонда в банке. Заявление касается Калви и миноритарного акционера Evison Holdings, которая теперь владеет 41,6% акций банка.

В начале августа компания «Финвижн» также направила Evison Holdings досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убытков. Компания полагает, что при объединении банков «Восточный» и «Юниаструм» Evison нарушила соглашение о принципах получения прибыли.

Теги: Baring Vostok
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