Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

Амурский суд принял решение о немедленном исполнении колл-опциона о передаче 10% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. «Финвижн» спорит за контроль над банком со структурой фонда Baring Vostok Майкла Калви

Артем Аветисян (Фото: Михаил Терещенко / фотохост-агентство ТАСС)

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Об этом сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин. Это означает, что вскоре Аветисян и близкие к нему миноритарии банка получат фактический контроль над «Восточным».

Савочкин отказался давать дополнительные комментарии, так как заседание суда было закрытым.

За контроль над банком «Восточный» спорят две группы акционеров: «Финвижн» Артема Аветисяна (вместе с миноритариями Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым владеет 40,2% акций банка) и Evison, кипрская структура инвестфонда Baring Vostok (владеет 51,6% акций банка), который основал американский инвестор Майкл Калви. Одним из предметов спора стал колл-опцион на 9,99% акций банка. Baring Vostok отказался исполнять опцион и продавать эту долю «Финвижн». Компания Аветисяна перед объединением своего банка «Юниаструм» с «Восточным» вывела из него 3,6 млрд руб., чем нарушила одно из условий опциона, заявляла Evison.

«Финвижн», наоборот, утверждала, что опцион должен быть исполнен и Evison незаконно уклонилась от исполнения. В мае суд в Амурской области вынес решение в пользу «Финвижн» и обязал Evison продать 9,99% банка «Финвижн». Если опцион будет исполнен, доля «Финвижн» увеличится до 42%, а Baring Vostok — сократится до 41,62%. Соответственно, Аветисян и миноритарии получат контроль над банком «Восточный». Не дожидаясь, пока Evison оспорит решение суда в следующей инстанции (до решения апелляции ответчик не должен исполнять опцион), «Финвижн» потребовала немедленного исполнения решения суда. Обычно же решения первой инстанции вступают или спустя месяц после оглашения решения суда или после рассмотрения апелляции.