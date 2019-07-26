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3M $195 (+9,35%) прогноз CFRA к 02.05.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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«Восточный» попросил арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» после перехода под контроль Артема Аветисяна через суд попытался арестовать весь пакет фонда Baring Vostok в банке. Заявление подано в отношении структуры Baring и основателя фонда Майкла Калви
Майкл Калви (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке. Оно подано в отношении основателя Baring Майкла Калви и миноритарного акционера банка — компании Evison (кипрская структура Baring), которая владеет 41,6% акций банка. Его рассматривает Арбитражный суд Амурской области, данные об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

«Восточный» попросил суд принять предварительные обеспечительные меры в виде ареста всего пакета Evison в банке. Банк просит запретить фонду продажу и какое-либо распоряжение этими акциями. «В обоснование приведенного требования заявитель указал, что имеет намерение подать исковое заявление к ответчикам о возмещении убытков, причиненных заявителю — банку «Восточный», — говорится в определении суда.

В июне в результате исполнения опциона контроль над «Восточным» перешел от Baring к «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам, миноритариям банка Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову (теперь владеют более 50% акций банка). Ранее стороны не подавали персональных исков друг к другу — спор шел между «Финвижн» и Evison.

«Восточный» считает, что под непосредственным влиянием Evison и Калви банку были «причинены убытки». В пример кредитная организация приводит заключение «фиктивных договоров оказания банку услуг» с коллектором — Национальной службой взыскания. Услуги оплачивались банком, но «фактически не оказывались». Размер убытков составляет 1 млрд руб., считает заявитель.

Другой кейс — погашение компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед «Восточным» путем передачи субординированных облигаций самого банка «с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене». Размер убытков «Восточный» оценивает в 500 млн руб. Кроме того, банк вменяет своему акционеру и Калви увольнение бывших сотрудников Юниаструм Банка, что привело к возникновению у «Восточного» 8 млрд руб. убытков. «Юниаструм» — банк Аветисяна, который в 2017 году присоединили к «Восточному».

Заявитель считает, что у Evison есть возможность затруднить управление банком «путем распоряжения указанными ценными бумагами». Распоряжение ими «не в интересах банка повлечет причинение значительного ущерба банку», приводит суд позицию «Восточного».

Арбитраж посчитал необходимым оставить заявление без движения и предложил исправить замечания до 14 августа. Суд обратил внимание, что «Восточный» не подтвердил документально предоставление встречного обеспечения в размере суммы обеспечения имущественных интересов и не привел оценку пакета Evison, «что не позволяет суду определить соразмерность заявленной обеспечительной меры с размером имущественных требований, которые предъявляются к ответчикам».

«После рейдерского захвата банка Аветисяном и Юсуповым ожидаемым шагом является втягивание его в акционерный конфликт путем причудливых ходатайств даже без сформулированного искового требования», — заявил РБК представитель Baring Vostok. Он добавил, что в интересах вкладчиков и для сохранения финансовой стабильности фонд последовательно избегал вовлечения банка и его менеджмента в коммерческий спор. Требования, которые содержатся в заявлении, он назвал «вымышленными» и подчеркнул, что они нужны, чтобы «получить полный контроль над банком, в который фонд вложил более $320 млн международных инвесторов, и продолжать выводить активы». В Baring Vostok заявили, что удовлетворены решением суда и продолжат отстаивать свои позиции в судах, пока все причастные к незаконному уголовному делу и рейдерскому захвату банка не понесут заслуженное наказание.

РБК направил запрос в «Восточный» и «Финвижн».

Майкл Калви сейчас является фигурантом уголовного дела: следствие подозревает его в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в результате уступки кредита на такую сумму Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. Следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. руб.

Калви, которого в феврале отправили в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом, но большинство его партнеров по-прежнему в изоляторе. Дело о бумагах IFTG он связывает с акционерным конфликтом в банке.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Baring Vostok, «Восточный»
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