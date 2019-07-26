«Восточный» попросил арестовать долю Baring Vostok в банке

«Восточный» после перехода под контроль Артема Аветисяна через суд попытался арестовать весь пакет фонда Baring Vostok в банке. Заявление подано в отношении структуры Baring и основателя фонда Майкла Калви

Майкл Калви (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке. Оно подано в отношении основателя Baring Майкла Калви и миноритарного акционера банка — компании Evison (кипрская структура Baring), которая владеет 41,6% акций банка. Его рассматривает Арбитражный суд Амурской области, данные об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

«Восточный» попросил суд принять предварительные обеспечительные меры в виде ареста всего пакета Evison в банке. Банк просит запретить фонду продажу и какое-либо распоряжение этими акциями. «В обоснование приведенного требования заявитель указал, что имеет намерение подать исковое заявление к ответчикам о возмещении убытков, причиненных заявителю — банку «Восточный», — говорится в определении суда.

В июне в результате исполнения опциона контроль над «Восточным» перешел от Baring к «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам, миноритариям банка Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову (теперь владеют более 50% акций банка). Ранее стороны не подавали персональных исков друг к другу — спор шел между «Финвижн» и Evison.

«Восточный» считает, что под непосредственным влиянием Evison и Калви банку были «причинены убытки». В пример кредитная организация приводит заключение «фиктивных договоров оказания банку услуг» с коллектором — Национальной службой взыскания. Услуги оплачивались банком, но «фактически не оказывались». Размер убытков составляет 1 млрд руб., считает заявитель.

Другой кейс — погашение компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед «Восточным» путем передачи субординированных облигаций самого банка «с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене». Размер убытков «Восточный» оценивает в 500 млн руб. Кроме того, банк вменяет своему акционеру и Калви увольнение бывших сотрудников Юниаструм Банка, что привело к возникновению у «Восточного» 8 млрд руб. убытков. «Юниаструм» — банк Аветисяна, который в 2017 году присоединили к «Восточному».