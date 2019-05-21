Банк «Восточный» получил второй за месяц иск от своего акционера

Банк «Восточный» получил второй за месяц иск от своего акционера

Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный» — фонд пытается созвать внеочередное собрание акционеров и утвердить новых кандидатов в совет директоров. В противном случае избирать придется тех, кто находится под арестом

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Фонд Baring Vostok 20 мая подал второй за месяц иск к банку «Восточный», первый был подан 7 мая. Кипрская Evison (структура Baring, владеет 52% акций банка) требует от совета директоров «Восточного» принять решение о проведении общего собрания акционеров и утвердить список кандидатов в совет директоров банка, сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Оба иска идентичны и опираются на два неудачных заседания совета директоров. 6 мая совет директоров «Восточного» не принял решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 17 мая — о проведении годового общего собрания. Заседания предлагал провести Baring Vostok, на последнем заседании к обсуждению предлагался новый список кандидатов в совет директоров.

Сейчас совет заседает в составе пяти человек (один — от Baring и четыре — от «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров), так как три члена совета директоров от фонда — основатель Baring Майкл Калви и два партнера фонда Иван Зюзин и Филипп Дельпаль — находятся под арестом, а независимый директор Николай Варма сложил полномочия по собственному желанию. Для того чтобы собрать кворум и заседание состоялось, нужно присутствие всех пяти оставшихся членов совета директоров.

Baring Vostok с одной стороны и «Финвижн» с миноритариями банка Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым (вместе владеют 40,2%) с другой ведут борьбу за контроль над банком. В мае кипрская структура Baring Vostok проиграла дело в Арбитражном суде Амурской области об опционе на 9,99% акций банка компании Аветисяна. Суд обязал Evison продать акции компании «Финвижн», но у кипрской компании еще сохраняется возможность оспорить решение суда.

Голосование по новому списку кандидатов в совет директоров срывается второй стороной, утверждают в Baring Vostok. «К сожалению, наших оппонентов устраивает ситуация, при которой банк остается без нормально функционирующего совета директоров, поэтому они срывают голосование по новому списку кандидатов», — сообщил РБК представитель фонда Baring Vostok. Цель, по его словам, — недопущение согласованной с ЦБ докапитализации банка (на 5 млрд руб.).