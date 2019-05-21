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Банк «Восточный» получил второй за месяц иск от своего акционера
Baring Vostok подал второй иск к банку «Восточный» — фонд пытается созвать внеочередное собрание акционеров и утвердить новых кандидатов в совет директоров. В противном случае избирать придется тех, кто находится под арестом
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Фонд Baring Vostok 20 мая подал второй за месяц иск к банку «Восточный», первый был подан 7 мая. Кипрская Evison (структура Baring, владеет 52% акций банка) требует от совета директоров «Восточного» принять решение о проведении общего собрания акционеров и утвердить список кандидатов в совет директоров банка, сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Оба иска идентичны и опираются на два неудачных заседания совета директоров. 6 мая совет директоров «Восточного» не принял решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 17 мая — о проведении годового общего собрания. Заседания предлагал провести Baring Vostok, на последнем заседании к обсуждению предлагался новый список кандидатов в совет директоров.

Сейчас совет заседает в составе пяти человек (один — от Baring и четыре — от «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров), так как три члена совета директоров от фонда — основатель Baring Майкл Калви и два партнера фонда Иван Зюзин и Филипп Дельпаль — находятся под арестом, а независимый директор Николай Варма сложил полномочия по собственному желанию. Для того чтобы собрать кворум и заседание состоялось, нужно присутствие всех пяти оставшихся членов совета директоров.

Baring Vostok с одной стороны и «Финвижн» с миноритариями банка Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым (вместе владеют 40,2%) с другой ведут борьбу за контроль над банком. В мае кипрская структура Baring Vostok проиграла дело в Арбитражном суде Амурской области об опционе на 9,99% акций банка компании Аветисяна. Суд обязал Evison продать акции компании «Финвижн», но у кипрской компании еще сохраняется возможность оспорить решение суда.

Голосование по новому списку кандидатов в совет директоров срывается второй стороной, утверждают в Baring Vostok. «К сожалению, наших оппонентов устраивает ситуация, при которой банк остается без нормально функционирующего совета директоров, поэтому они срывают голосование по новому списку кандидатов», — сообщил РБК представитель фонда Baring Vostok. Цель, по его словам, — недопущение согласованной с ЦБ докапитализации банка (на 5 млрд руб.).

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна от комментариев по этому вопросу отказалась.

Совет директоров банка «Восточный» в понедельник, 20 мая, утвердил решение о проведении годового общего собрания акционеров 28 июня 2019 года и список кандидатов в совет директоров. Это заседание проводилось по инициативе «Финвижн», сказал представитель Baring. Как следует из раскрытия банка, в список кандидатов из 14 человек для утверждения акционерами вошли те же люди, что были предложены в совет директоров в январе 2019 года — еще до того, как против основателя Baring Vostok Майкла Калви завели уголовное дело.

В списке есть взявший самоотвод Николай Варма, находящийся под домашним арестом Майкл Калви, пребывающие в СИЗО Иван Зюзин и Филипп Дельпаль. Они проходят по уголовному делу о мошенничестве в банке «Восточный» на 2,5 млрд руб., дело было возбуждено по заявлению Шерзода Юсупова. Без учета этих четырех человек в списке кандидатов еще четыре выдвиженца от Baring и шесть — от «Финвижн». Если даже Baring проведет в совет директоров всех своих представителей, не проходящих по уголовному делу, у него будет меньше половины голосов в совете.

Первоначально списки подавались в соответствии с законом об акционерных обществах, предусматривающим подачу предложений по кандидатам в течение 30 дней после окончания года, по итогам которого проводится собрание.

Не принять решение о проведении годового общего собрания у совета директоров возможности нет, говорит РБК партнер TA Legal Consulting Марат Агабалян. «Годовое общее собрание в АО назначается советом директоров, члены совета директоров могут понести соответствующую ответственность — есть четкие сроки (до 1 июля), когда нужно провести годовое собрание. Если оно в эти сроки не проводится, ЦБ потенциально может привлечь их к административной ответственности, возможна и гражданско-правовая ответственность при условии причинения ущерба обществу», — отмечает эксперт.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Георгий Макаренко
Теги: «Восточный», конфликт акционеров
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