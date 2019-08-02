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«Дело Baring Vostok» ,  
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Компания Аветисяна предъявила претензии Baring Vostok на 12,5 млрд руб.
«Финвижн» Артема Аветисяна направил в Baring Vostok требование о возмещении 12,6 млрд руб. убытков, компания намерена обратиться в российский суд. Совокупные претензии к Baring и инвестору Майклу Калви достигли 22 млрд руб.
Артем Аветисян (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна направила кипрской Evison (через нее фонд Baring Vostok контролирует 41,6% банка «Восточный») досудебную претензию с требованием возместить 12,6 млрд руб. убытков (есть у РБК). Отправление претензии подтвердил представитель «Финвижн», добавив, что в случае неудовлетворительного ответа возможна подача иска в России.

В самой претензии «Финвижн» ссылается на то, что Baring Vostok и Аветисян при объединении своих банков — «Восточного» и «Юниаструма» — договорились, что его деятельность должна вестись «на разумных коммерческих принципах получения прибыли»; это было одним из условий акционерного соглашения. «Финвижн» считает, что со стороны Evison имели место несколько нарушений этого соглашения.

В Baring Vostok назвали досудебную претензию «ничем не обоснованной», а требования о возмещении безосновательными. Месяц назад «Финвижн» в одностороннем порядке объявила акционерное соглашение расторгнутым, а теперь подает досудебную претензию со ссылкой на это соглашение, отметил фонд. «Цель таких манипуляций в том, чтобы бесплатно обманом получить 100% акций банка», — сообщил представитель Baring Vostok.

Основатель Baring Vostok, американский инвестор Майкл Калви является фигурантом уголовного дела: следствие подозревает его в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в результате уступки кредита на такую сумму Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFTG, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. Следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. руб.

Калви, которого в феврале отправили в СИЗО, сейчас находится под домашним арестом, но большинство его партнеров по-прежнему в изоляторе. Дело о бумагах IFTG он связывает с акционерным конфликтом в банке, «Финвижн» это отрицает. Baring Vostok, который раньше через Evison имел контроль над «Восточным», в июне потерял его в результате исполнения опциона через суд. Теперь доля «Финвижн» в банке превышает 50%.

Что предъявляет «Финвижн»

В сентябре 2016 года Центральный банк, проверив «Восточный», установил, что банк в собственной автоматизированной системе учел потребительские кредиты с высоким уровнем просрочки как ссуды с низкой просрочкой, говорится в жалобе. Это позволило ему не создавать 4,7 млрд руб. резервов, приводит оценку «Финвижн».

От менеджмента банка «Финвижн» уже позднее узнала, что это было «сознательное искажение банком по указанию Evison сроков погашения потребительских кредитов». На тот момент банк мог нарушить нормативы достаточности капитала, а Baring Vostok не готов был инвестировать новые средства для его поддержания, говорится в претензии, после объединения «Юниаструма» и «Восточного» «Финвижн» пришлось участвовать в покрытии резервов по потребительским кредитам на 4,7 млрд руб.

Следующая претензия касается распределения долей участия в объединенном банке. «Финвижн» пишет, что Evison при определении рыночной стоимости розничного портфеля «Восточного» не учитывала применение к нему новых стандартов бухгалтерской отчетности МСФО 9. Партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, которого «Финвижн» называет представителем Evison, заявлял, что применение новых стандартов не окажет влияние на созданные резервы, утверждает компания Аветисяна в претензии. «Финвижн» считает эти заверения недостоверными и пишет, что размер ее участия в капитале «Восточного» должен был быть на 5,7 млрд руб. больше. В итоге сумму покрыли при создании резервов на 7 млрд руб., в чем участвовала «Финвижн».

Наконец, последняя претензия — кредиты компаниям «Завод Лампирис» и «Индаст Риал» на 200 млн и 660 млн руб., которые были выданы «Восточным» без получения «письменного согласия «Финвижн», говорится в претензии: это были «плохие» кредиты, по которым пришлось доначислять резервы в 100 и 50%.

В итоге общую сумму ущерба «Финвижн» оценивает в 12,6 млрд руб. По словам представителя «Финвижн», компания намерена обратиться в российский суд. Baring Vostok ответил, что будет защищать свою позицию во всех юрисдикциях.

22,4 млрд руб. претензий

Это не первые претензии со стороны Аветисяна и его партнеров к Baring. После того как фонд потерял контроль над «Восточным», банк подал иск к Evison и основателю Baring Vostok Майклу Калви на 9,8 млрд руб. Кейсы, перечисленные в претензии «Финвижн» и иске «Восточного», разные. Таким образом, совокупные претензии к Baring и Калви составляют 22,4 млрд руб.

Попытаться взыскать такую сумму с Baring «Финвижн» может не только в России. Ранее партнер Аветисяна по бизнесу — миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов говорил, что сумма претензий «Финвижн» к Evison в Лондонском международном третейском арбитраже составляет 22 млрд руб.

Претензии Baring

В свою очередь, Evison в Лондоне предъявляет «Финвижн» требования о возмещении убытка в размере 19 млрд руб. Среди них, например, обвинения компании Аветисяна в выводе 3,6 млрд руб. из банка «Юниаструм» перед его объединением с «Восточным». Один из эпизодов — выкуп «Юниаструмом» у своего акционера «Финвижн» небольших долей в нескольких компаниях и опционов на их акции за 1,6 млрд руб. ЦБ в своей проверке обращал внимание на признаки вывода активов в таких сделках.

Иск о выводе активов на 1,6 млрд руб. сейчас рассматривается в российском суде. Его подала миноритарий банка Марина Ушакова к Артему Аветисяну. «Evison, грубо нарушив акционерное соглашение, перенесла коммерческий спор из Лондона в Россию в целях раздувания негативного фона вокруг компании «Финвижн». Тем самым вынудив нас также перенести часть своих претензий к фонду в российскую юрисдикцию», — заявил РБК представитель «Финвижн».

«Восточный» после объединения создавал резервы не только по портфелю потребкредитов. В 2018 году банк получил от ЦБ предписание досоздать резервы на 19,6 млрд руб., 16,7 млрд руб. из этой суммы пришлись на корпоративный портфель и резервы, полученные от «Юниаструма».

«Восточный» досрочно создал эти резервы по требованию ЦБ в марте 2019 года. ЦБ потребовал их создания из-за срыва банков плана по допэмиссии. Затем «Восточный» в июне получил предписание по созданию еще 5 млрд руб. резервов, которое также было связано с бывшим корпоративным портфелем «Юниаструма». После выполнения последнего предписания норматив достаточности капитала банка снизился ниже 5,125% (это триггер для автоматического списания вечных субординированных облигаций в капитал).

Автор: Павел Казарновский
Теги: Baring Vostok, «Восточный»
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