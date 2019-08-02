Компания Аветисяна предъявила претензии Baring Vostok на 12,5 млрд руб.

Что предъявляет «Финвижн»

В сентябре 2016 года Центральный банк, проверив «Восточный», установил, что банк в собственной автоматизированной системе учел потребительские кредиты с высоким уровнем просрочки как ссуды с низкой просрочкой, говорится в жалобе. Это позволило ему не создавать 4,7 млрд руб. резервов, приводит оценку «Финвижн».

От менеджмента банка «Финвижн» уже позднее узнала, что это было «сознательное искажение банком по указанию Evison сроков погашения потребительских кредитов». На тот момент банк мог нарушить нормативы достаточности капитала, а Baring Vostok не готов был инвестировать новые средства для его поддержания, говорится в претензии, после объединения «Юниаструма» и «Восточного» «Финвижн» пришлось участвовать в покрытии резервов по потребительским кредитам на 4,7 млрд руб.

Следующая претензия касается распределения долей участия в объединенном банке. «Финвижн» пишет, что Evison при определении рыночной стоимости розничного портфеля «Восточного» не учитывала применение к нему новых стандартов бухгалтерской отчетности МСФО 9. Партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, которого «Финвижн» называет представителем Evison, заявлял, что применение новых стандартов не окажет влияние на созданные резервы, утверждает компания Аветисяна в претензии. «Финвижн» считает эти заверения недостоверными и пишет, что размер ее участия в капитале «Восточного» должен был быть на 5,7 млрд руб. больше. В итоге сумму покрыли при создании резервов на 7 млрд руб., в чем участвовала «Финвижн».

Наконец, последняя претензия — кредиты компаниям «Завод Лампирис» и «Индаст Риал» на 200 млн и 660 млн руб., которые были выданы «Восточным» без получения «письменного согласия «Финвижн», говорится в претензии: это были «плохие» кредиты, по которым пришлось доначислять резервы в 100 и 50%.

В итоге общую сумму ущерба «Финвижн» оценивает в 12,6 млрд руб. По словам представителя «Финвижн», компания намерена обратиться в российский суд. Baring Vostok ответил, что будет защищать свою позицию во всех юрисдикциях.

22,4 млрд руб. претензий Это не первые претензии со стороны Аветисяна и его партнеров к Baring. После того как фонд потерял контроль над «Восточным», банк подал иск к Evison и основателю Baring Vostok Майклу Калви на 9,8 млрд руб. Кейсы, перечисленные в претензии «Финвижн» и иске «Восточного», разные. Таким образом, совокупные претензии к Baring и Калви составляют 22,4 млрд руб. Попытаться взыскать такую сумму с Baring «Финвижн» может не только в России. Ранее партнер Аветисяна по бизнесу — миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов говорил, что сумма претензий «Финвижн» к Evison в Лондонском международном третейском арбитраже составляет 22 млрд руб.

Претензии Baring

В свою очередь, Evison в Лондоне предъявляет «Финвижн» требования о возмещении убытка в размере 19 млрд руб. Среди них, например, обвинения компании Аветисяна в выводе 3,6 млрд руб. из банка «Юниаструм» перед его объединением с «Восточным». Один из эпизодов — выкуп «Юниаструмом» у своего акционера «Финвижн» небольших долей в нескольких компаниях и опционов на их акции за 1,6 млрд руб. ЦБ в своей проверке обращал внимание на признаки вывода активов в таких сделках.

Иск о выводе активов на 1,6 млрд руб. сейчас рассматривается в российском суде. Его подала миноритарий банка Марина Ушакова к Артему Аветисяну. «Evison, грубо нарушив акционерное соглашение, перенесла коммерческий спор из Лондона в Россию в целях раздувания негативного фона вокруг компании «Финвижн». Тем самым вынудив нас также перенести часть своих претензий к фонду в российскую юрисдикцию», — заявил РБК представитель «Финвижн».

«Восточный» после объединения создавал резервы не только по портфелю потребкредитов. В 2018 году банк получил от ЦБ предписание досоздать резервы на 19,6 млрд руб., 16,7 млрд руб. из этой суммы пришлись на корпоративный портфель и резервы, полученные от «Юниаструма».

«Восточный» досрочно создал эти резервы по требованию ЦБ в марте 2019 года. ЦБ потребовал их создания из-за срыва банков плана по допэмиссии. Затем «Восточный» в июне получил предписание по созданию еще 5 млрд руб. резервов, которое также было связано с бывшим корпоративным портфелем «Юниаструма». После выполнения последнего предписания норматив достаточности капитала банка снизился ниже 5,125% (это триггер для автоматического списания вечных субординированных облигаций в капитал).