Глава администрации Гонконга назвала мертвым законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам назвала мертвым законопроект об экстрадиции. Об этом сообщает телеканал CNN.

«По-прежнему сохраняются сомнения в том, будет ли правительство перезапускать законопроект. Такого плана нет. Законопроект мертв», — сказала она. Лам заявила, что законодательный процесс был «полным провалом».

В Гонконге с 9 июня проходят массовые протесты против закона об экстрадиции, согласно которому власти могут выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и материковому Китаю. Демонстранты требовали отказаться от принятия данного документа, а также выступали за отставку главы администрации.

В середине июня власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта. При этом Лам отмечала, что вопрос полностью не снимается. В начале июля протесты возобновились. Митингующие ворвались в здание местного парламента. В ответ Пекин призвал привлечь демонстрантов к уголовной ответственности.