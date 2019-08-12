В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста

В Гонконге отменили вылет почти всех рейсов с 18:00 по местному времени (13:00 мск). Это следует из расписания на сайте Международного аэропорта Гонконга. Как сообщает флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific, рейсы отменили до утра 13 августа в связи со скоплением большого числа людей в аэропорту. По данным South China Morning Post, речь идет о тысячах демонстрантов, собравшихся в здании.

Как отмечает издание, администрация аэропорта решила отметить рейсы из-за того, что демонстранты мешают пассажирам регистрироваться и проходить досмотр. Автобусы, привозившие протестующих, также образуют заторы на дороге к аэропорту. Издание отмечает, что многим пассажирам пришлось выходить из своих машин и идти к зданию пешком.

Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов. Треть авиадиспечеров присоединилась к протестующим.

Протестные акции начались в Гонконге в начале июня. Их участники выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые позволят выдавать подозреваемых материковому Китаю. Первая многотысячная акция протеста прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышли около 2 млн жителей Гонконга, с тех пор акции проходят регулярно.