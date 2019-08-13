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General Motors $68 (+71,76%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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Netflix $440 (+40,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,18%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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Общество ,  
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В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за захвата здания протестующими

Все авиарейсы из международного аэропорта Гонконга были отменены во вторник, 13 августа. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани.

Отмечается, что всем пассажирам было рекомендовано покинуть здание терминала как можно скорее.

Как уточняет агентство Associated Press, аэропорт перестал работать, после того как терминал захватили тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.

12 августа все рейсы в Гонконге были отменены после проникновения в здание аэропорта тысячи демонстрантов, выступающих против действий властей Китая. В аэропорту заявляли, что полеты будут возобновлены 13 августа.

Протестные акции проходят в Гонконге с начала июня текущего года. Их участники выступают против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые могут позволить выдавать граждан властям материкового Китая. Первая многотысячная акция протеста прошла 12 июня, спустя четыре дня на улицы вышли около 2 млн жителей Гонконга, и с тех пор акции проходят регулярно.

Законопроект об экстрадиции был внесен властями Гонконга для выдачи из страны в материковый Китай подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Однако в середине июня рассмотрение закона было отложено. Впоследствии глава администрации региона Кэрри Лэм назвала документ мертвым. Она отметила, что правительство не планирует перезапускать рассмотрение законопроекта.

Теги: Гонконг, Аэропорт, протестующие
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