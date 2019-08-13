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В аэропорту Гонконга возобновят полеты после акции протеста

Международный аэропорт Гонконга возобновит полеты во вторник, 13 августа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление воздушной гавани.

При этом The South China Morning Post отмечает, что во вторник были отменены более 300 рейсов. Вылет почти всех рейсов отменили и перенесли накануне из-за собравшихся в здании аэропорта демонстрантов.

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Администрация воздушной гавани приняла такое решение, так как митингующие мешают пассажирам регистрироваться и проходить досмотр. В результате некоторые пассажиры провели ночь в аэропорту. При этом в понедельник, 5 августа треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим. В результате было отменено более 200 рейсов.

Акции протеста начались в Гонконге в начале июня из-за поправок в закон об экстрадиции, которые могут позволить высылать жителей региона на материковый Китай. На первую акцию 12 июня вышли около 2 млн демонстрантов. С тех пор митинги проходят регулярно.

Теги: Гонконг, Аэропорт, демонстранты, отмена рейсов
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В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
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