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General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали

Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Зинуров.

«Ухудшение здоровья. Связано с диабетом», — пояснил он. Защитник также уточнил, что в рамках уголовного дела следствие не проводило с его подзащитным никаких процессуальных действий.

Дмитрия Васильева задержали 9 августа, однако на следующий день его госпитализировали из изолятора временного содержания. Адвокат Татьяна Прилипко сообщала, что у режиссера диабет, однако ему не разрешили взять с собой необходимые ему глюкометр и инсулин.

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Басманный суд отказался заочно арестовывать Васильева, находящегося в больнице. В воскресенье, 11 августа, СК сообщил о выписке режиссера, отметив, что следствие не принимало решений о том, чтобы отобрать у него инсулин.

Дмитрий Васильев — режиссер научно-популярного и познавательного телеканала о медицине «Доктор». Также он снимал сериалы и документальные фильмы, в том числе на федеральном телевидении — по данным «Новой газеты», он был режиссером нескольких серий сериала «Улицы разбитых фонарей».

Уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч. 1, 2, 3 статьи 212 УК) возбудили после того, как 27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В общей сложности по ним были арестованы 13 человек.

Теги: режиссер, массовые беспорядки, госпитализация, новости РБК
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