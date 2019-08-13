Фигуранта дела об акции 27 июля Васильева вновь госпитализировали

Режиссера Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о массовых беспорядках, возбужденного после акции протеста в Москве 27 июля, госпитализировали в отделение эндокринологии больницы №20. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Зинуров.

«Ухудшение здоровья. Связано с диабетом», — пояснил он. Защитник также уточнил, что в рамках уголовного дела следствие не проводило с его подзащитным никаких процессуальных действий.

Дмитрия Васильева задержали 9 августа, однако на следующий день его госпитализировали из изолятора временного содержания. Адвокат Татьяна Прилипко сообщала, что у режиссера диабет, однако ему не разрешили взять с собой необходимые ему глюкометр и инсулин.

Басманный суд отказался заочно арестовывать Васильева, находящегося в больнице. В воскресенье, 11 августа, СК сообщил о выписке режиссера, отметив, что следствие не принимало решений о том, чтобы отобрать у него инсулин.