Суд арестовал задержанного по делу об акции 27 июля члена «Яблока»

Басманный суд вопреки предложению прокуратуры принял решение об аресте члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который является фигурантом дела о массовых беспорядках на акции 27 июля. Прокуратура выступала против его отправки в СИЗО. Вместо этого прокурор просил отправить его под домашний арест, сообщает ТАСС.

По словам прокурора, следствие не смогло обосновать «необходимость заключения под стражу». «Учитывая, что обвиняемый признал вину, прокуратура считает избыточным арест и считает, что достаточной мерой пресечения будет арест домашний», — сказал прокурор. Несмотря на это, суд решил отправить его под стражу до 11 октября. «Суд счел доводы следствия о необходимости ареста Костенка обоснованными», — говорится в решении.

Костенок — член «Яблока» и волонтер избирательного штаба кандидата от той же партии Кирилла Гончарова. Мосгоризбирком не допустил Гончарова к выборам в Мосгордуму.

27 июля, во время несогласованной акции у мэрии Москвы, участники которой требовали допустить к выборам независимых кандидатов, Костенок был задержан за то, что кинул пластиковую бутылку в сотрудника полиции. Его обвинили в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Костенок признал вину в массовых беспорядках, сообщил его адвокат Константин Кузьмин.

В ходе заседания Басманного суда 12 августа, следователь подтвердил, что в ходе допроса Костенок «признал вину и раскаялся в содеянном». В партии «Яблоко» это заявление опровергали.